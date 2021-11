Rainer Cadete compartilha cliques ousados com Ícaro Silva; veja

Além dessas imagens, o ator também publicou uma foto que os dois aparecem tocando as línguas. Ícaro fez questão de comentar a publicação e disse: “Eita, carai que delícia”, escreveu.

Rapidamente, os seguidores encheram a publicação no Instagram de comentários. Um deles disse: “Queria esse beijo técnico”. Já outro afirmou: “Que delícia vocês dois!! Que química”, enquanto outro falou que o “coração não aguenta”.

Na novela, com capítulos disponíveis na Globoplay, Visky se envolve com Joseph, vivido por Ícaro, uma das novidades no elenco desta nova temporada.