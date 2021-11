Rainha da sofrência: Maiara rememora momentos com Marília Mendonça: ‘saudades’

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com sua irmã Maraisa, usou seu perfil pessoal do Instagram para publicar vídeos e fotos ao lado da rainha da sofrência: Marília Mendonça, que faleceu em um trágico acidente de avião na sexta-feira, 5. As três estavam produzindo juntas o álbum Patroas.

Durante essa semana a cantora fez diversas publicações com Marília em momentos fora dos palcos, onde era possível ver mais de perto a amizade delas e escreveu: “Bom dia para quem acordou com saudades”.

Foto: Reprodução / Instagram @maiara

O que se sabe até agora sobre o acidente

Como o acidente aconteceu há muito tempo, pouco ainda se sabe sobre o que realmente aconteceu. O fato é que a cantora junto de mais 4 pessoas, entre elas o seu tio que também veio a falecer, embarcou em um voo particular na sexta-feira 5/11 em Goiânia, rumo à cidade de Caratinga, em Minas Gerais, onde Marília faria um show no mesmo dia. Já próximo da linha de pouso, o avião acabou se chocando com uma torre de transmissão elétrica e caiu em uma cachoeira. Foi encontrado um cabo na hélice do avião.

No avião estavam a cantora, seu tio e assessor Abiceli Silveira Dias Filho, de 43 anos; o produtor Henrique Ribeiro, de 32 anos; o piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior, de 56 anos; e o copiloto Tarciso Piloto Viana, de 37 anos. O acidente não teve sobreviventes.

Após a notícia do trágico acidente, o velório e o sepultamento foram realizados na tarde de sábado, 6 de novembro, em Goiânia. O acidente e o falecimento da artista e dos demais tripulantes da aeronave causaram uma forte comoção nos fãs. Na noite do acidente os fãs que participariam do show se reuniram para prestar uma homenagem à rainha da sofrência.

O enterro ocorreu no cemitério Parque Memorial, em uma cerimônia reservada somente para a família e para os amigos mais próximos. Alguns nomes que estiveram presentes foram: Maiara e Maraisa, Luisa Sonza, Naiara Azevedo, João Neto e Frederico.