Raios e trovões assustam baianos e previsão segue no final de semana; veja

A quantidade de raios e trovões que atingiu a capital baiana na noite desta última quinta-feira (4) chamou atenção. As primeiras informações são de que mais de 460 ocorrências foram registrados em menos de 2 horas. A produção do iBahia entrou em contato com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), mas ainda não teve retorno da quantidade exata de raios e trovões contabilizados.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as chuvas em Salvador foram muito menores se comparado com o interior do estado. Nas últimas 24 horas, a região de Brumado contabilizou 111,4 mm de chuva, Valença ficou com 94,8 mm, seguido de Itiruçu com 91,4 mm. Em Amargosa, foi registrado 64,4 mm de chuva e Ribera do Amparo com 62,2 mm. Na prática, Salvador, na região de Ondina, apresentou apenas 27,8 mm.

A Codesal informou que a quantidade de chuva e de outros fenômenos foi causada por conta da Zona de Convergência do Atlântico Sul (banda de nebulosidade persistente que produz grandes volumes de chuva, associada a um sistema de baixa pressão.

Para os próximos dias, a Codesal solicita que evite, se possível, sair para a rua ou permanecer na rua durante a tempestade afim de evitar acidentes com os raios. A tendência é de que a instabilidade do tempo se mantenha nesta sexta-feira (5) e no final de semana.