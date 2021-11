Rajadas de vento de até 47,5km/h acompanhadas de fortes chuvas atingem Salvador

Rajadas de vento com velocidade de até 47,5km/h acompanhadas de fortes chuvas atingiram Salvador na madrugada desta quarta-feira (03). O fenômeno ocorreu por conta da chegada de uma frente fria aliada a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que produz grandes volumes de chuva.

Com o avanço da frente fria vinda da região Sudeste e da ZCAS, o tempo ficará instável. A previsão é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. Há risco para alagamento e deslizamento de terra.