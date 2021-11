Rebaixado à Série D, Paraná rescinde com mais um jogador – Futebol Interior

Curitiba, PR, 25 (AFI) – Depois de conhecer o fundo do poço após o inédito rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro, a situação do Paraná se complica mais a cada dia. A baixa desta quinta-feira (25) foi o lateral-esquerdo Brayan, que não irá renovar seu contrato e está de saída do time paranista.

O defensor de 19 anos tinha contrato até o final do ano, mas como não houve acordo a rescisão será antecipada para os próximos dias. Brayan, inclusive, tem proposta de um time da Série B, que não teve nome revelado, para 2022.

Revelado na base do Paraná, o lateral-esquerdo atuou por empréstimo no Diamante-SC e São Joseense-SP. Ao todo, fez 22 partidas como profissional no Tricolor, mas não marcou gols e não deu assistências.

Apesar dos problemas, o Paraná terá calendário cheio em 2022, com as disputas do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série D.