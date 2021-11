Rebaixado na Série B, Brasil negocia com ex-lateral do Guarani e mais um – Futebol Interior

Pelotas, RS, 26 (AFI) – Rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas já iniciou o planejamento para a temporada 2022 e nos próximos dias pode anunciar seus primeiros reforços.

A diretoria xavante tem conversas bem adiantadas com dois laterais: Gabriel Araújo e Bruno Ré. A expectativa é que sejam confirmados após a última rodada da Série B, que acontece neste domingo.

Desejo antigo da diretoria xavante, Bruno Ré tem 31 anos e defendeu o Caxias nas últimas duas temporadas. O lateral-esquerdo passou ainda por Santa Cruz, São Bento, Ferroviária, Taubaté, Mogi Mirim, Água Santa e Guarani, entre outros.

Também lateral-esquerdo, Gabriel Araújo tem 29 anos e em 2021 disputou o Gauchão pelo São Luiz, se transferindo depois para o Botafogo-PB. Ele defendeu também Penapolense, Náutico, Ypiranga-RS, Macaé e Madureira.

Lanterna da Série B do Brasileiro, com apenas 23 pontos, o Brasil de Pelotas se despede neste domingo, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O clube alagoano tem chance de conquistar o acesso à elite.