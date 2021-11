Rebeca Andrade curte piscina com ‘bombeiro gato’; veja foto

Rebeca Andrade aproveitou o clima quente do Rio de Janeiro para curtir uma piscina com seu novo affair, Matheus Terra. Chamado pela web de “bombeiro gato”, ele apareceu coladinho com a ginasta nas redes sociais.

Apesar de sempre serem vistos juntos, nenhum dos dois chegou a oficializar o romance para o público. Confira os cliques:

Foto: Reprodução/Instagram

Há pouco tempo, Rebeca comentou sobre sua vida amorosa e falou sobre a solteirice. “Está difícil namorar, gente. Estou aqui esperando meu presente de Deus. Só por isso fico solteira. Mas, assim, vi uma brecha, estou namorando. ‘Deu vale’ é suco, deu mole, é vapo. Brincadeira, pessoal. Acho que se você é feliz sendo solteira, está tudo certo. Se é feliz namorando, está tudo certo também”, revelou.