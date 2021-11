‘Receba esse shalon’: conheça Enderson Cobra e os ‘gêmeos fexação’ Caique e Cauã

O dançarino baiano Enderson Cobra sempre sonhou com a fama, mas a forma que aconteceu, ainda assim, foi inesperada. Em um dia normal, desmotivado para trabalhar, resolveu subir para as redes sociais um vídeo alto astral usando o bordão que mudaria a sua vida.

“Eu acordei não querendo trabalhar cedo, né? Porque a vida do crente realmente não estava fácil, aí eu falei bora receber esse shalon e colocar umas coisas positivas. Nesse dia eu acho que o Brasil todo estava com essa vibe. Eu falei ‘receba esse shalon’ e aí viralizou”, contou ao iBahia.

O baiano de Camaçari, região metropolitana de Salvador, viralizou no TiKTok e no Instagram, e rapidamente se tornou uma sensação nas redes. Enderson grava os vídeos acompanhado dos filhos adotivos, Caique e Cauã, de 13 anos, conhecidos como os “gêmeos fexação”. Ele contou como a parceria começou e como se conheceram.

No conteúdo produzido pelo trio, Enderson começa falando, enquanto os gêmeos completam a fala do dançarino, seja com bordões cômicos ou frases motivacionais. Em pouco tempo, as frases chegaram a ser reproduzidas até por artistas, como Juliette, e a fama inesperada até hoje surpreende. “Eu sempre sonhei com a fama, mas quando a gente menos espera, acontece. A internet é imprevisível”.