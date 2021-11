Receita Federal tem mais de 90 empregos em alfândegas

A Receita Federal divulgou na última semana, mais de 90 novas oportunidades de processos seletivos voltados à área de Peritos Autônomos, para trabalhar na alfândega dos aeroportos de Guarulhos, cidade de São Paulo e São Francisco do Sul/SC. Confira!

Receita Federal anuncia Processo Seletivo para Peritos Autônomos

Ao total serão disponibilizadas 97 vagas temporárias e o nível de escolaridade exigido é Superior Completo. Os cargos são para Perito e os selecionados deverão fiscalizar e prestar serviços de perícia, além de realizar a emissão de laudos, identificações e quantificações dos produtos que são exportados e importados do Brasil.

A seleção não terá nenhum vínculo com a Receita Federal, quem ficará responsável pelas contratações bem como remuneração e benefícios aos selecionados será a própria companhia importadora/exportadora.



Confira, a seguir, informações dos editais disponíveis:

Edital de número 1 : Ao todo serão 54 vagas destinadas ao aeroporto de Guarulhos/SP. As oportunidades são voltadas a candidatos das áreas de Engenharia, Agronomia, Biomédicas, Farmácia, Mecânica, Química, Veterinária, Gemologia, entre outras;

: Ao todo serão 54 vagas destinadas ao aeroporto de Guarulhos/SP. As oportunidades são voltadas a candidatos das áreas de Engenharia, Agronomia, Biomédicas, Farmácia, Mecânica, Química, Veterinária, Gemologia, entre outras; Edital de número 2: Serão 43 vagas para Peritos Autônomos que atuarão no aeroporto de Porto de São Francisco do Sul/SC. As vagas são para candidatos especialistas nas áreas de quantificação de mercadorias, bens e serviços de Tecnologia da informação e Agronomia e nas Engenharias Eletrônica, Mecânica, Metalúrgica e Alimentos.

Como realizar sua inscrição para os editais

Para realizar a inscrição para o Edital de número 1, os candidatos que possuem os requisitos e interesse às vagas oferecidas para trabalhar no aeroporto de Guarulhos, devem se candidatar entre os dias 8 e 12 de novembro através do link. Não há taxa para se inscrever e os inscritos serão selecionados por experiências anteriores.

Para se inscrever no Edital de número 2, os candidatos interessados em atuar no aeroporto de Porto de São Francisco do Sul, devem realizar a candidatura através do e-mail: peritos.sc.alfsfs@rfb.gov.br. O período de inscrição vai do dia 29 a 17 de dezembro.

Para mais informações sobre o processo seletivo e os editais, os candidatos podem acessar o link Processos Seletivos.

