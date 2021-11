Recovery abre NOVAS vagas de emprego; veja cargos

Recovery anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. Para se candidatar, é necessário preencher todos os requisitos informados pela empresa. Confira!

Recovery anuncia oportunidades de emprego

Foram anunciadas NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores especializados em diferentes funções em todo Brasil. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Programador .Net Sr (Home Office) – todo Brasil;

Estagiário Jurídico – todo Brasil;

Analista de Customer Experience Pl – São Paulo;

Engenheiro de Dados Sr – todo Brasil;

Coordenador de Marketing (Home Office) – São Paulo;

Especialista de Engenharia de Dados – todo Brasil;

Especialista de Infraestrutura (Home Office) – São Paulo;

Analista de Banco de Dados Pl (Dba) – todo Brasil;

Analista de Desenvolvimento .Net Pl – todo Brasil.



Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Recovery, é necessário acessar o site de inscrição, atentar-se a todas as informações e cadastrar o currículo atualizado com todos os dados solicitados, como por exemplo, telefones para contato, experiências profissionais e cursos profissionalizantes.

Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como convênio médico, convênio com empresas parceiras, home office, seguro de vida, vale transporte, convênio odontológico, desconto em produtos, participação de lucro, vale alimentação, consignado, ginástica laboral, programa de treinamentos e vale refeição.

