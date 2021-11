Recuperação do estádio PV vira prioridade do Treze – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 25 (AFI) – Para a temporada de 2022 o Treze-PB pretende voltar a mandar jogos no seu estádio, Presidente Vargas. No entanto, a nova diretoria encara esse e outros desafios, como a situação financeira do clube.

A direção do Galo da Borborema esteve no PV na semana passada e relatou a situação ruim do estádio.

“A situação é lamentável, um descaso completo e desrespeito total com nossa instituição, tanto física quanto administrativamente. A prioridade absoluta da diretoria é a recuperação do gramado e demais ajustes p mandarmos os jogos do Paraibano 2022 lá”, disse o clube em nota na rede social.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

Segundo o novo comando trezista, para começar a o processo de recuperação do gramado do Estádio Presidente Vargas conta com a colaboração do torcedor do Galo da Borborema.

”Sua colaboração é essencial para o êxito neste projeto. De acordo com a empresa contratada, em 60 dias nosso PV estará totalmente revitalizado e pronto para receber as partidas do Galo da Borborema na competição estadual.

Faça sua parte, entre em contato com nossos diretores de patrimônio e contribua como desejar, de forma transparente serão emitidos relatórios periódicos com a prestação de contas dos recursos arrecadados”, diz a nota da diretoria do Galo.

NOVA DIRETORIA

Assumiram o clube neste ano o presidente Olavo Rodrigues e Artur Bolinha. A diretoria teve uma reunião com o Conselho Deliberativo trezista mas um acordo com um grupo de investidores não foi selado, porque segundo os dirigentes, cláusulas no contrato que comprometeriam a autonomia do clube.

PARAIBANO 2022

Por outro lado, a Federação Paraibana de Futebol informou que a abertura da 1ª divisão do Campeonato Paraibano 2022 ocorrerá dias 5 e 6 de fevereiro. A FPF aguarda a definição dos times que ascenderão à elite, para realizar o congresso técnico dia 1º de dezembro.

O Paraibano 2022 terá Atlético-PB, Botafogo-PB, Campinense, Nacional de Patos, São Paulo Crystal, Sousa e Treze, e ainda, três times que subirão da segunda divisão.