Red Bull Bragantino x Athletico-PR – Esquenta para a final da Sul-Americana – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 06 (AFI) – Calma, torcedores! O duelo deste domingo entre Red Bull Bragantino x Athletico-PR, a partir das 16 horas, no Nabi Abi Chedid, não é a final da Copa Sul-Americana. O “esquenta” é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas nem por isso deixa de ser importante, pois cada time ainda tem seus objetivos na competição. Apesar da derrota para o Cuiabá, por 1 a 0, o Red Bull Bragantino está na zona de classificação para a Copa Libertadores, com 49 pontos. Já o Athletico-PR amarga um jejum de seis partidas e, com 35, tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

Toro Loko e Furacão voltam a se encontrar no próximo dia 20, quando fazem, em Montevidéu, no Uruguai, a tão sonhada final da Copa Sul-Americana. O Red Bull Bragantino vai atrás do título inédito, enquanto o Athletico-PR está buscando o bi.

INFORMAÇÕES DO RED BULL BRAGANTINO

O Red Bull Bragantino vai estar reforçado do seu principal jogador para se aproximar de uma vaga na Libertadores de 2022. O atacante Artur cumpriu suspensão automática contra o Cuiabá e está de volta, assim como o zagueiro Fabrício Bruno e o lateral-esquerdo Edmar.

As boas notícias não param por aí. O lateral-esquerdo Luan Cândido, o volante Jadsom e o meia Lucas Evangelista foram liberados pelo departamento médico. Por outro lado, o meia Praxedes segue se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo.

INFORMAÇÕES DO ATHLETICO-PR

Não bastasse o momento delicado que vive dentro do Brasileirão, o Athletico-PR ainda tem desfalques importantes para esse difícil compromisso. O zagueiro Nicolás Hernández, o meia Terans e o atacante Renato Kayzer cumprem suspensão por receberem o terceiro amarelo no empate com o Flamengo, por 2 a 2.

Na defesa, Valentim vai escalar Zé Ivaldo, que retorna de suspensão automática. Já os substitutos de Terans e Renato Kayzer serão Jader e Bisolli, respectivamente.