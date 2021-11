Red Bull Bragantino x Athletico-PR – Toro Loko vai fazer história? – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 19 (AFI) – Título inédito ou bicampeonato? Algo vai acontecer na tarde deste sábado, quando Red Bull Bragantino e Athletico-PR decidem o título da Copa Sul-Americana a partir das 17 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Como a final é mais uma vez em partida única, quem ganhar fica com o título. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação e, se a igualdade persistir, o campeão vai ser decidido nos pênaltis.

AS CAMPANHAS!

O Red Bull Bragantino terminou a fase de grupos na liderança isolada do Grupo G, que tinha ainda Emelec-EQU, Talleres-ARG e Tolima-COL. Depois, o Toro Loko desbancou Independiente del Valle-EQU nas oitavas de final, Rosario Central-ARG nas quartas e Libertad-PAR nas semis. Ao todo, são nove vitórias, um empate e duas derrotas.

O Athletico-PR também se classificou para o mata-mata como líder do Grupo D, desbancando Melgar-PER, Aucas-EQU e Metropolitanos-VEN. Na sequência, o Furacão passou por América de Cali-COL nas oitavas, LDU-EQU nas quartas e Peñarol-URU nas semis. No geral, são dez vitórias e duas derrotas.

INFORMAÇÕES DO RED BULL BRAGANTINO

O Red Bull Bragantino encerrou nesta sexta-feira a preparação para a final. Isso não quer dizer, porém, que o técnico Maurício Barbieri definiu os 11 titulares.

Mesmo porque tudo depende das condições Eric Ramires. Ao tudo indica, o meia vai ficar de fora por conta de uma lesão na coxa esquerda.

Caso Eric Ramires realmente seja vetado, Maurício Barbieri trabalhou com duas opções: uma é colocar Luan Cândido e a outra é recuar Cuello para fazer a função de segundo volante, abrindo espaço para Helinho no ataque.

INFORMAÇÕES DO ATHLETICO-PR

Tudo indica que o técnico Alberto Valentim não vai fazer mudanças em relação ao time que vinha jogando no Brasileirão. A única dúvida é no meio-campo entre Erick e Christian.

No mais, o treinador vai manter o esquema com três zagueiros – Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández -, que passou a ser adotado durante a temporada.