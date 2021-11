Red Bull Bragantino x Fortaleza – Vale vaga no G4 do Brasileirão – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 12 (AFI) – Em confronto direto por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 19 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada.

Apesar das boas campanhas realizadas, os dois times não vivem bons momentos. O Red Bull Bragantino vem de três derrotas seguidas, enquanto o Fortaleza também amarga um jejum de três partidas, com um empate e duas derrotas.

Empatados com 49 pontos, Fortaleza e Red Bull Bragantino estão na quarta e quinta colocações, respectivamente. O time cearense leva vantagem no número de vitórias (14 a 12) e os paulistas têm um jogo a mais.

INFORMAÇÕES DO RED BULL BRAGANTINO

Faltando uma semana para a final da Copa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, em Montevidéu, no Uruguai, o Red Bull Bragantino não vai poupar neste sábado. Esse será o último teste do técnico Maurício Barbieri antes da decisão.

O lateral-esquerdo Luan Cândido e o meia Lucas Evangelista seguem vetados, enquanto o atacante Jan Hurtado está com a seleção da Venezuela. Por outro lado, Maurício Barbieri tem os retornos do zagueiro Léo Ortiz e do meia Praxedes, liberados pelo departamento médico.

INFORMAÇÕES DO FORTALEZA

Em relação ao time que empatou com o São Paulo, por 1 a 1, na Arena Castelão, na última quarta-feira, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai mexer. O lateral-direito Yago Pikachu e o volante Felipe retornam após cumprirem suspensão automática nas vagas de Ronald e Matheus Jussa, respectivamente.

Por outro lado, o atacante Robson recebeu o terceiro cartão amarelo e dá lugar para o experiente Wellington Paulista. O meia Lucas Crispim, que vinha atuando na ala esquerda, e o atacante David continuam de fora por lesão.