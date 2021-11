Redução do valor do Auxílio Brasil em 2023

O Auxílio Brasil no valor de cerca de R$ 400 tem prazo de validade, isso porque o benefício deve ser pago apenas até 2022, ano eleitoral. Em 2023, a lei prevê R$ 217,17 por família. Desta forma abriria um espaço de R$ 46,5 bilhões no chamado teto te gastos.

Se a medida pode ser positiva para o teto de gastos, pode causar preocupação nas famílias em vulnerabilidade social. O Auxílio Brasil deve começar a ser pago na próxima quarta-feira, dia 17 de novembro, os valores devem ser apenas para os beneficiários do Bolsa Família, aquelas que estão inscritas no CadÚnico devem receber só a partir de dezembro.

Neste primeiro mês do benefício é esperado que os valor ainda não cheguem a R$ 400, isso deve acontecer só em dezembro – quando o governo promete pagar retroativo deste mês.

PEC dos Precatórios

A Secretaria de Orçamento Federal não comentou se os valores previstos com a PEC do teto de gastos não são uma maneira de burlar o teto de gastos.



“não é possível se manifestar neste momento sobre as consequências e desdobramentos da PEC dos Precatórios, pois o texto ainda está em fase de discussão no Congresso Nacional”, disse a Secretaria de Orçamento Federal, órgão do Ministério da Economia, em nota ao G1.

Em outra ocasião, o ministro da Economia, chegou a usar um ditado popular para justificar a PEC dos Precatórios.

“Devo, não nego; pagarei assim que puder”, declarou o ministro, em evento promovido pelo IDP e pelo site Poder 360 em agosto. E continuou: “Calote não há […] E os maiores terão uma alternativa de usar um poder liberatório para acelerar a transformação do estado brasileiro”, completou Guedes.

Críticas de especialistas

Especialistas apontam que a PEC dos Precatórios se apresenta como uma maneira de burlar o teto de gastos – regra que estabelece que imita o aumento das despesas do governo federal a inflação.

A regra tem como intuito manter níveis fiscais, confiança do mercado e garantir o pagamento da dívida interna do governo.