Relembre a história de Marília Mendonça: uma das maiores cantoras que o Brasil já ouviu

Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, Marília Mendonça começou sua carreira aos 12 anos, compondo músicas para cantores como Wesley Safadão, João Neto & Frederico, Henrique e Juliano, Matheus & Kauan e Cristiano Araújo.

Marília se lançou como cantora em janeiro de 2014, após lançar seu primeiro EP homônimo. Em março de 2016, lançou seu primeiro álbum intitulado Marília Mendonça: Ao Vivo que contou como singles as músicas “Sentimento Louco” e “Infiel” e a participação da dupla Henrique & Juliano. “Infiel” se tornou a segunda canção mais executada nas rádios do Brasil naquele ano, fazendo a cantora ganhar estourar nacionalmente.

Em outubro, foi lançado um EP acústico ao vivo nomeado Agora É Que São Elas, com faixas de sucesso anteriores e tendo como single unicamente a canção “Eu Sei de Cor”.

Em março de 2017 foi lançado seu segundo álbum intitulado Realidade, que teve como singles “Amante Não Tem Lar” e “De Quem É A Culpa” e contou com a participação da dupla Henrique & Juliano. Em julho, Marília conquistou o posto de artista brasileira mais ouvida no YouTube, ficando em 13º lugar no ranking mundial.

Em fevereiro de 2019, Marília lançou o primeiro volume do terceiro DVD da cantora intitulado Todos Os Cantos, que tem como singles as músicas “Ciumeira”, “Bem Pior Que Eu”, “Todo Mundo Vai Sofrer” e “Supera”.

Em março, foi divulgado pelo Spotify, que a cantora ocupa o primeiro lugar no TOP 10 das mulheres mais ouvidas do Brasil na plataforma com 8,2 milhões de ouvintes mensais. Em maio, foi lançada o segundo volume do álbum Todos os Cantos. O terceiro volume do DVD foi lançado em agosto.

Marília Mendonça era conhecida como a Rainha da Sofrência. Só nas redes sociais são 36,3 milhões de seguidores no Instagram e 7,7 milhões no Twitter, além de 22 milhões no YouTube.