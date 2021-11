Remo 0 x 1 Londrina – Tubarão abocanha vitória e põe fogo na briga contra o rebaixamento – Futebol Interior

Belém, PA, 02 (AFI) – O Londrina segue vivo na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, os paranaenses enfrentaram o Remo e venceram por 1 a 0, no estádio Baenão, em Belém (PA), pela 33ª rodada. Zeca fez o gol da partida ainda no primeiro tempo.

Foi o quarto jogo sem derrota e a segunda vitória consecutiva do Londrina, que segue em 17º lugar, agora com 38 pontos. Mesma pontuação que a Ponte Preta (16ª) – que jogará nesta terça contra o Goiás -, mas em desvantagem pelo saldo de gols: -3 a -11. Já o Remo é o 11º colocado, com 41 pontos.

Curiosamente, os dois times não tiveram seus técnicos no banco de reservas. No Remo, Felipe Conceição foi expulso na última rodada e foi substituído pelo auxiliar João Nasser. Enquanto no Londrina, Márcio Fernandes recebeu o terceiro amarelo e deu lugar ao auxiliar e filho Márcio Fernandes Jr.

LONDRINA APROVEITA FALHA INDIVIDUAL

Com bola rolando, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e com o Londrina ficando em vantagem no placar após falha individual do zagueiro Romércio, do Remo. Aos 28, ele saiu jogando errado e a bola sobrou para o atacante Zeca, que finalizou colocado, de fora da área, marcando um belo gol.

Atrás no placar, o Remo pressionou o Londrina pelo empate, mas não conseguiu. A melhor oportunidade do time paraense aconteceu aos 35 minutos, quando Marcondes cruzou na área, Córdoba afastou mal e a bola sobrou nos pés de Lucas Siqueira. O meia finalizou em cima de Augusto, que mesmo caído no gramado conseguiu bloquear a finalização.

REMO TENTA, MAS PERDE

No segundo tempo, o Remo saiu ainda mais para o ataque e em cinco minutos perdeu duas grandes chances. Aos dois minutos, Matheus Oliveira cobrou falta, a bola cruzou a área e passou muito perto da trave. Depois, aos cinco, Lucas Tocantins invadiu a área e chutou cruzado para defesa do goleiro César.

Como esperado, o Londrina teve postura cautelosa e esperou os contra-ataques para selar a vitória. Num desses lances, aos 15, Salatiel ganhou do zagueiro Romárcio na corrida e chutou em cima do goleiro Thiago Coelho.

Daí em diante o Remo seguiu tendo mais posse de bola, mas com imensa dificuldade para entrar na área do Londrina. Os minutos finais foram de muitas bolas aéreas e com o Remo perdendo chance incrível com Neto Pessoa aos 47 minutos, em finalização que parou em ótima defesa de César.

PRÓXIMOS JOGOS

O Remo volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o CSA, às 17 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Londrina, no mesmo dia, mas às 21h30, receberá o Cruzeiro, no estádio do Café, em Londrina (PR).