Remo embarca para o Rio de Janeiro com apoio da torcida, mas sem camisa 10 – Futebol Interior

Belém, PA, 18 (AFI) – A delegação do Remo embarcou na tarde da última quarta-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco da Gama, na sexta, e contou com o apoio de dezenas de torcedores que foram até o Aeroporto Internacional de Belém.

Os azulinos espalharam placas e bandeiras no aeroporto e chegaram a conversar com os jogadores para passar apoio apesar da situação delicada na qual se encontra o time dentro do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem ganhar há cinco jogos – quatro derrotas e um empate -, Remo está na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com os mesmos 41 pontos do Londrina, ficando na frente apenas no número de vitórias (11 a 10).

Não bastasse a situação ruim na tabela, o Remo acumula desfalques para o jogo válido pela penúltima rodada. O meia Felipe Gedoz – lesão no joelho esquerdo – e o volante Pingo – desconforto muscular – se juntaram ao zagueiro Rafael Jansen e ao lateral-direito Wellington Silva. A lista ainda tem o meia Marcos Júnior, que não pode enfrentar o Vasco por questão contratual.

Por outro lado, o atacante Lucas Tocantins foi liberado pelo departamento médico e volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Baptista, que fez sua estreia na derrota para o Goiás, por 1 a 0, em Belém, na última segunda-feira.

A provável escalação do Remo é: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Lucas Siqueira, Matheus Oliveira e Erick Flores; Neto Pessoa e Victor Andrade.