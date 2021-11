Remo lança camisa em alusão ao mês da Consciência Negra – Futebol Interior

Belém, PA, 19 (AFI) – O Remo lançou na manhã desta sexta-feira (19), o novo modelo da Marca Rei. A camisa faz parte da campanha em alusão ao mês da Consciência Negra.

“O Clube do Remo sempre se posiciona a favor das causas sociais, como o movimento negro e, acredita no poder de transformação social através do esporte e se solidariza aos atletas, trabalhadores e demais vítimas do racismo nesse país e se junta no combate à discriminação racial, dentro e fora do esporte”, comunicou o club

Pelo segundo ano consecutivo, por meio da Marca Rei, o Leão traz para seu torcedor a camisa chamada “Realeza”. O novo manto traz como inspiração as raízes do povo africano, nos seus costumes, cultura, povos, religião e tradições.

A cor preta predominante na camisa homenageia o povo preto do Brasil, em especial os da região amazônica. Ela também traz detalhes de grafismo em técnica embossing (na gola e omoplata), que representa as variadas tribos africanas separadas à força, numa violenta diáspora e remete à cultura do continente.

Na manga os detalhes em vivo branco fazem alusão à colonização e expansionismo europeu no continente africano. Na parte de trás a frase “O esporte liberta” é o posicionamento da marca, onde o Clube do Remo acredita no poder transformador do esporte.

As camisas já estão a vendas nas Lojas do Remo. Masculina R$149,90, baby look R$139,90 e infantil R$129,90.