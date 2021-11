Remo x Londrina – Leão Azul quer ficar ainda mais tranquilo e Tubarão tenta sair do Z4 – Futebol Interior

Belém, PA, 01 (AFI) – Remo e Londrina entram em campo nesta terça-feira, às 19h, no Baenão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os paraenses estão perto de conseguir a permanência, enquanto os paranaenses lutam contra a degola.

O Remo chega motivado após superar o Cruzeiro por 3 a 1. O resultado levou o time a 41 pontos, em 11º lugar. São seis pontos de vantagem para o time que abre o Z4: justamente o Londrina, que tem 35, em 17º. Apesar da posição, os paranaenses estão em bom momento, há três jogos invictos e vindo de vitória sobre o Confiança por 2 a 0.

REMO

Depois da grande vitória sobre o Cruzeiro, a expectativa é de que o técnico Felipe Conceição mantenha a base do time. Entretanto, o comandante está fora, pois cumpriu suspensão e será substituído pelo auxiliar João Nasser Neto.

Uma alteração no time, porém, será obrigatória. O volante Anderson Uchôa, que fez um gol, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Marcos Júnior pode ganhar uma chance. Por outro lado, o atacante Victor Andrade retorna e é opção no setor ofensivo.

LONDRINA

Novidade diante do Confiança, o lateral-direito Elacio Cordoba deve ser mantido no time titular, pois o técnico Márcio Fernandes gostou de sua atuação. O treinador, porém, não poderá estar à beira do gramado, pois está suspenso e será substituído por seu filho, o auxiliar Márcio Fernandes Júnior.

No ataque, porém, há dúvida e Luiz Henrique e Victor Daniel duelam por vaga para formar o trio ao lado de Roberto e Zeca. Caprini e Marcelinho são desfalques certos no setor, pois levaram o terceiro cartão amarelo.