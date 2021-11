Renan Filho anuncia data do pagamento de 13º salário; confira!

O governador Renan Filho (MDB) anunciou, nessa quarta-feira (3), o pagamento do 13º salário dos servidores públicos ativos e inativos para a próxima quarta-feira (10). O comunicado de Renan Filho ocorreu através des suas contas oficiais nas redes sociais. Segundo o governador, serão injetados mais de R$ 350 milhões na economia. Ainda de acordo com…

O governador Renan Filho (MDB) anunciou, nessa quarta-feira (3), o pagamento do 13º salário dos servidores públicos ativos e inativos para a próxima quarta-feira (10).

O comunicado de Renan Filho ocorreu através des suas contas oficiais nas redes sociais. Segundo o governador, serão injetados mais de R$ 350 milhões na economia.

Ainda de acordo com o chefe do Poder Executivo Estadual, além do 13º salário, serão pagos também os valores referentes ao Plano de Cargos e Carreiras dos servidores da Educação.