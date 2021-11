Renan Filho assina lei que destina 30% das vagas de concursos em Alagoaspara negros e pardos

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), usou as redes sociais para anunciar a assinatura da lei que reserva 30% das vagas de concursos públicos realizados no estado para candidatos negros e pardos. O anúncio foi feito em pleno Dia da Consciência Negra. Na publicação, o chefe do executivo estadual ainda manifesta “todo apoio aos movimentos…

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), usou as redes sociais para anunciar a assinatura da lei que reserva 30% das vagas de concursos públicos realizados no estado para candidatos negros e pardos. O anúncio foi feito em pleno Dia da Consciência Negra.

Agência Alagoas

Na publicação, o chefe do executivo estadual ainda manifesta “todo apoio aos movimentos em defesa da igualdade de raças. Festejo a liberdade defendida e conquistada por Zumbi dos Palmares. Viva Zumbi. Viva ao movimento negro”.

Nos comentários, muitos seguidores comemoraram a novidade. “Parabéns, a liberdade e igualdade vai se construindo através de ações e atitudes como esta!”, dizia uma das manifestações.