Renda Natural: entenda o conceito e a importância

A renda natural é o valor monetário do capital natural (leia aqui sobre) que pode ser consumido e está intimamente relacionado ao conceito de rendimento sustentável.

É diferente do capital natural é tudo o que vive e não vive, além de pessoas e itens manufaturados, que produz valor ou benefícios para as pessoas.

Incluir a renda natural e os serviços ecossistêmicos no custo da política econômica e do desenvolvimento pode ajudar as autoridades e os consumidores a tomar melhores decisões sobre como proteger o bem-estar das pessoas e do planeta agora e no futuro.

Definição de Renda Natural

A renda natural é o valor do capital natural que os humanos consomem.



Para que algo seja uma prática sustentável, a quantidade de renda natural tem que ficar em uma quantidade que permita que o capital natural se renove a tempo de ser usado novamente. Se essa renda for muito alta, o resultado será dano ao ecossistema.

Por exemplo, se houver uma certa quantidade de árvores em uma floresta e muitas delas forem cortadas para uso na fabricação de papel, as árvores não terão tempo suficiente para crescer novamente antes de precisarem ser cortadas novamente.

Para calcular a renda natural, o valor do capital natural é calculado. Em seguida, a quantidade tomada é medida. Outros cálculos, como serviços ecossistêmicos, podem ser considerados no cálculo da renda natural.

O que é o capital natural da Terra?

Um estudo de 2021 estima que o capital natural da Terra vale cerca de US $ 38 quatrilhões. Depois de levar em conta os danos causados ??à Terra pelos humanos, no entanto, esse valor cai para US $ 33 quatrilhões.

Esses valores foram calculados reunindo estimativas e opiniões de várias fontes diferentes, incluindo artigos publicados de acadêmicos e ONGs, bem como comunicações com especialistas em economia ambiental. Valores do capital natural da atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera (crosta terrestre) foram usados ??para fazer as estimativas.

E então, gostou de conhecer mais sobre esse tema? Ele é bastante atual e pode ser cobrado em provas do Enem, de vestibulares e concursos.