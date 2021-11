Repaginado: Los Cervejeiros reabre com novo cardápio

O tradicional bar boêmio de Salvador, Los Cervejeiros terá sua reabertura no dia 25 de novembro (quinta-feira), a partir das 18h, com som comandado por Dj Rico Chamusca e o som Pop de Daniel Calumbi.

O local que estava fechado desde março de 2020, por conta da pandemia de covid-19, vai ter sua reabertura com novo cardápio e um ambiente renovado.

“A nova fase do LOS é bastante motivadora. Vamos trazer para o nosso público a concepção de um boteco tradicional, com estilo na dos bares do Rio e São Paulo, mas com uma pegada baiana!”, comentou Dan Morais novo chef de cozinha.

O espaço que irá receber a nova fase do bar é localizado na Rua Marques de Caravelas, na Barra, e terá comidas diversificadas com petiscos, caldos, sandubas, tradicionais dadinho de tapioca, bolinho crispy e stick de frango.