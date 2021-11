Restaurante ‘conceito’ atrai famílias em Patamares; saiba mais

O nome do bar é Beco da Colina e ele tem movimentado a região de Patamares. Com o perfil mais conceitual e arquitetônico, o espaço surgiu a partir do sonho dos empresários Pedro Lavigne e Jéssica Araújo.

Em uma garagem alugada na Colina A, o ambiente acolhedor traz espaço kids, transmissão de jogos, cardápio variado (com opções veganas e vegetarianas) drinks e muito mais. O fato de trabalhar com produtos frescos e de qualidade contribuem para manter o alto padrão e a fidelização dos clientes da região.