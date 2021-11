Restaurantes abrem vagas de emprego no Rio de Janeiro

Uma rede de Restaurantes irá inaugurar três novas filiais na cidade do Rio de Janeiro, assim disponibilizando 75 novas vagas de emprego para a região. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Restaurantes Empório do Galeto anunciam 75 vagas de emprego

Os Restaurantes Empório do Galeto estão disponibilizando 75 oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Profissionais da cidade do Rio de Janeiro, em busca de recolocação no meio profissional, têm a oportunidade de se candidatar às vagas disponíveis.

A rede Empório do Galeto irá inaugurar três novos restaurantes nas localidades de TopShopping Nova Iguaçu, situada na Baixada Fluminense, que inaugura neste mês de Novembro, Campo Grande, inaugura no mês de Dezembro e Alcântara no início do ano de 2022.



São diversos os cargos ofertados, dentre eles:

Chefes de Cozinha;

Chapeiro;

Cozinheiros;

Auxiliares de Cozinha;

Gerentes;

Sub Gerente.

As oportunidades são para candidatos com nível de escolaridade fundamental e médio.

Para as vagas de Auxiliar de Cozinha a empresa não exige experiência na função, é uma ótima oportunidade para profissionais que estão em busca do primeiro emprego.

Os candidatos que tenham interesse devem possuir disponibilidade para trabalhar todos os dias, incluindo domingos e feriados.

Como realizar sua candidatura

Aos profissionais que buscam colocação no mercado de trabalho e residem na cidade do Rio de Janeiro, poderão realizar sua inscrição diretamente no site da empresa Empório do Galeto, clicar no link “Trabalhe Conosco” e preencher todas as informações, isso inclui o envio do currículo atualizado.

