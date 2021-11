Resultados do Enem 2021 sairão em fevereiro, diz Inep

Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), serão divulgados no dia 11 de fevereiro.

Na data, os candidatos poderão consultar o boletim com as notas individuais em casa prova (linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação). Quanto ao gabarito extraoficial do exame, o documento deve ser publicado nesta quarta-feira (1°). Ele só permite, no entanto, que o aluno saiba seu número total de acertos.