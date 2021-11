Resumão do Arbitral! Campeonato Candango de 2022 terá dez equipes, quadrangular e dois jogos finais – Futebol Interior

Brasília, DF, 09 (AFI) – Representantes da Federação de Futebol do Distrito Federal e de todas as dez equipes que irão disputar o Campeonato Candango de 2022 se reuniram na manhã desta terça-feira (09) para o Conselho Arbitral para definir a forma de disputa, data de início e termino do estadual. O evento aconteceu no Lago Sul de Brasília.

A previsão de início do Candangão 2022 está inicialmente agendada para o dia 22 de janeiro. Na primeira fase, todos os 10 times se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros colocados avançam para o quadrangular da segunda fase. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a série B candanga de 2023.

A segunda fase será disputada com jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados então disputarão as finais do Candangão 2022 em duas partidas. As datas prevista são dias 2 ou 6 de abril. O campeão e o vice-campeão do Distrito Federal representarão o futebol candango na série D, Copa do Brasil e Copa Verde de 2023.

O clássico candango envolvendo Gama x Brasiliense está marcado para a segunda rodada da primeira fase, com mando do Gama. Porém, como o estádio Bezerrão está sem condições de uso, o Gama busca alternativa de onde mandará seus jogos.

As duas novidades em relação ao Candangão de 2021 é que a competição ainda não tem previsão de transmissão televisiva. Nas duas partidas finais o VAR será utilizado. Dos três clubes fora do Distrito Federal que participam do Candangão, desta vez somente Luziânia/GO e Unaí/MG estarão participando, já que o Formosa Esporte foi rebaixado para a segunda divisão do DF.