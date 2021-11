Resumo: acompanhe aqui os fatos mais importantes sobre a morte de Marília Mendonça

A morte de Marília Mendonça impactou o Brasil inteiro. Desde a notícia, inúmeros fãs e famosos deixaram mensagens de amor e acolhimento para a família. Mas, você sabe de todos os detalhes? Como tudo aconteceu? Pensando nisso, o iBahia fez um compilado dos últimos acontecimentos e dos fatos mais importantes a cerca da morte da ‘Rainha da Sofrência‘. Confira:

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro. A aeronave que a cantora estava, se dirigia a Caratinga, no interior de Minas Gerais. Ela iria fazer um show na cidade durante à noite.

Além de Marília, outras quatro pessoas estavam no avião, sendo o piloto, o copiloto, o tio da cantora, que era também assessor de imprensa, e um produtor musical.

A notícia da queda do avião chegou no início da tarde do dia 5. Inicialmente, a assessoria de imprensa da cantora anunciou que ela e a equipe tinham sido resgatadas da aeronave. Mas, o Corpo de Bombeiros negou e horas depois confirmou a morte da cantora e dos outros tripulantes e passageiros.

Em nota, eles informaram: “O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”.

Avião que levava a cantora Marília Mendonça (Foto: Reprodução/Tv Globo)

Outras vítimas do acidente

Além da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, outras quatro pessoas morreram no acidente.

– Henrique Ribeiro

Henrique Ribeiro, mais conhecido como Henrique Bahia, era produtor musical de Marília. Ele é soteropolitano e morava em Goiânia há mais de 10 anos. Ele deixa um filho de 8 anos. De acordo com familiares, o produtor e a cantora eram muito amigos. Antes de trabalhar com a ‘Rainha da Sofrência’, Henrique era produtor de Cristiano Araújo – que faleceu em um acidente de carro. O produtor foi o responsável por publicar um vídeo com uma das últimas imagens da cantora antes do acidente.

– Abicieli Silveira Dias Filho

Abicieli Silveira Dias Filho era tio e assessor da cantora. Nas redes sociais, ele havia publicado algumas fotos com Marília e a equipe da cantora. A postagem mais recente da vítima foi de outubro de 2021, Abicieli comemorava os quatro anos de relacionamento com a sua esposa. A foto também mostrava a filha do casal, nascida em maio.

– Geraldo Martins de Medeiros Júnior

O piloto do avião era Geraldo Martins de Medeiros Júnior, de 56 anos. Natural de Floriano, Sul do Piauí, ele morava em Brasília (DF). Ele deixa a esposa e dois filhos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo. Ele deveria estar de férias, mas teve a folga cancelada pelo pedido de demissão de outros 2 colegas.

– Tarciso Pessoa Viana

O copiloto da aeronave era Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos. Morador de Samambaia, no Distrito Federal, ele deixa dois filhos, além da esposa grávida. A irmã dele relembrou a trajetória de Tarciso: “Ele era um servo de Deus. Lutou muito para ser piloto e morreu fazendo o que amava, voando”, disse.

Piloto, Produtor e Co-Piloto também morreram no acidente (Fotos: Reprodução / Redes Sociais)

Causas e Investigação

A aeronave que a cantora Marília Mendonça estava era um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. De acordo com informações da Anac, o avião estava com situação regular e com autorização para fazer táxi aéreo.

No sábado (6), peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) estiveram no local do acidente. Eles utilizaram drones para fazer as primeiras imagens da aeronave. Em relação a caixa preta, os investigadores informaram que por conta do tamanho da aeronave, esse modelo não tem a obrigatoriedade de instalação da caixa, que registra todos os detalhes técnicos durante o voo.

As estruturas do avião estavam inseguras, por isso os peritos não conseguiram entrar no avião nem verificar a presença da caixa preta. As gravações do piloto e co-piloto com a torre do aeroporto já foram solicitadas. Ainda não se sabe a causa da morte dos tripulantes e passageiros

Vale pontuar que a investigação do Cenipa não indicará culpados, apenas as causas e motivos do acidente.

A pista do Aeroporto de Ubaporanga, local em que a cantora iria pousar, tem 1.080 m e ficava a apenas 4,1 km de distância do local do acidente. Especialistas acreditam que a aeronave se chocou com cabos de energia elétrica antes de cair na cachoeira. Em nota, a companhia de energia de Minas Gerais emitiu um comunicado informando o local exato esse choque, ao lado da BR-474. O que chama atenção é que órgãos aéreos da região já tinham sinalizado o risco de acidente por conta desses fios. Confira a nota da empresa na íntegra:

“A Cemig esclarece que a Linha de Distribuição atingida pela aeronave prefixo PT-ONJ, no trágico acidente de ontem (5/11), está fora da zona de proteção do Aeródromo de Caratinga, nos termos de Portaria específica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), do Comando da Aeronáutica Brasileiro (Ilustração mostra com detalhes o posicionamento da Linha de Distribuição). Reiteramos que a Cemig segue rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a regulamentação em vigor em todos os seus projetos.As investigações das autoridades competentes irão esclarecer as causas do acidente. A Companhia novamente lamenta esse trágico incidente e se solidariza com parentes e amigos das vítimas”.

A empresa responsável pelo avião também se pronunciou sobre o acidente. Confira na nota abaixo:

Foto: Divulgação

O velório da cantora aconteceu no dia 6 de novembro no Ginásio Goiânia Arena. Inicialmente, a família teve um momento reservado com ela e com o tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho. Na sequência, o público teve a oportunidade de dar o último adeus a ‘Rainha da Sofrência’.

Os corpos de Marília e de Abicieli saíram do aeroporto regional de Ubaporanga, no Leste de Minas Gerais. A liberação do IML aconteceu ainda na madrugada do dia 6, quando os advogados da família chegaram e aceleraram os trâmites burocráticos. A prefeitura estimou a visitação de mais de 100 mil pessoas na cerimônia de despedida da cantora e instaurou luto de 3 dias em Goiânia.

Os corpos de Marília e Abicieli foram transportados para o Cemitério Parque Memorial em viaturas do Corpo de Bombeiros. As duplas Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano, muito próximas da cantora, acompanharam o cortejo em cima do caminhão. O sepultamento foi reservado aos familiares e amigos próximos.

Foto: Reprodução / Tv Globo

Marília Dias Mendonça nasceu em Cristianópolis, no dia 22 de julho de 1995. Ela era cantora, compositora e instrumentista. A jovem, de 26 anos, era apaixonada pela mãe e vivia com ela e o filho, Léo (1 anos e 9 meses) na mesma casa.

O filho da cantora é fruto de um relacionamento com Murilo Huff. O casal ficou junto, entre idas e vindas, por 3 anos. Eles tinham um relacionamento tranquilo e harmonioso. Na primeira semana de novembro, a vida amorosa de Marília ficou em destaque nas redes sociais por conta do novo namoro dela com o cantor Matheuzinho. Tudo era bem recente e esse seria o primeiro amor de Marília depois do Huff. Ambos se pronunciaram sobre a perda da cantora. O namoro de Marília com Matheuzinho não chegou a ser anunciado de forma oficial.