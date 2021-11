Resumo de ‘Um Lugar ao Sol’: capítulos de 22 a 27 de novembro

Renato/Christian diz a Santiago que ligou para o motorista para se desculpar pela atitude rude que Bárbara teve com o rapaz. Noca incentiva Lara a seguir em frente com seu novo emprego na cantina da escola. Ravi fica alarmado ao ouvir Joy entrar em seu apartamento para se esconder da polícia. Cecília resolve posar para a campanha com Rebeca, que se incomoda com o sucesso da filha. Ilana sugere a Rebeca que termine seu casamento com Túlio. Hannah anuncia que está grávida. Renato/Christian fica surpreso ao saber que Bárbara parou de tomar anticoncepcional. Lara percebe que Noca armou um encontro com Mateus. Renato/Christian descobre que o irmão matou uma pessoa atropelada. Renato/Christian pensa em Lara. Mateus demonstra interesse por Lara. Bárbara conta a Renato/Christian que está grávida.

Renato/Christian faz Bárbara prometer que não contará a Santiago sobre o atropelamento. Elenice concorda em vender o apartamento de Renato. Teodoro fica desconcertado quando Elenice diz que irá morar com ele. Joy aceita ficar com Ravi em troca de dinheiro. Renato/Christian resolve dar todo o dinheiro da venda de seu apartamento para Pilar. Lara diz a Mateus que ainda ama Christian. Bárbara decide se separar do marido. Noca diz a Dalva que, sempre que coloca as cartas de tarô, Christian aparece vivo. Rebeca não gosta da forma como Santiago trata Túlio. Inácia cobra de Joyce dinheiro para alimentar os irmãos. Ravi fica sabendo que Joyce continua a pichar. Joyce cai de um prédio e é socorrida por Ravi. Ravi busca Renato/Christian e Bárbara no aeroporto. Josias aborda Renato/Christian no aeroporto, chamando-o de Chris.

Renato/Christian finge não conhecer Josias. Ravi acredita em Joy e dá dinheiro para a moça comprar remédio para o irmão. Yasmin vê Joy esconder o dinheiro que Ravi lhe deu no barraco de Inácia. Noca incentiva Dalva a aprender a ler. Mateus convence Lara que ambos podem ser amigos. Renato/Christian presenteia Ravi com um celular. Ravi diz a Renato/Christian que ele nunca voltará a ser quem era. Ravi entrega para Renato/Christian o endereço de Lara. Santiago fica emocionado ao saber que Bárbara lhe dará um neto. Joy não atende as ligações de Ravi, e diz a Inácia que o dinheiro que Yasmin pegou era para interromper uma gravidez. Um traficante observa Mateus perguntar ao pastor sobre Christian, e segue o amigo de Lara. Ravi impede que Joy faça o aborto e pede à moça uma chance para eles ficarem juntos. O traficante aborda Mateus e reconhece Lara, que fica na mira do bandido.

O pastor salva a vida de Lara e Mateus, que acaba perdendo o carro para o bandido. Noca repreende a neta e a faz se livrar de todas as coisas de Christian. Renato/Christian se recusa a dar dinheiro para Ravi para sustentar Joy, afirmando que a moça está aplicando um golpe no rapaz. Bárbara vasculha as coisas do marido e encontra o bilhete com o endereço de Lara. Lara e Mateus ficam juntos. Rebeca e Cecília visitam Eva na casa de repouso. Noca ajuda Camila a aceitar Dalva na sala de aula. No caminho da viagem para Pouso Feliz, Nicole nota um sangramento em Bárbara e leva a irmã para o hospital. Camila ganha o concurso de redação, escrevendo a história de Dalva. A obstetra avisa a Bárbara que o bebê está bem. Bárbara confronta Renato/Christian e liga para Lara na frente do marido.

Lara diz a Bárbara que não conhece nenhum Renato Meirelles. Bárbara pede desculpas para Renato/Christian. Mateus reúne Marie, Lara e Noca. Castilho avisa a Bárbara, Nicole e Rebeca que Santiago tem que parar de trabalhar. Rebeca dá um ultimato ao pai. Passam-se alguns meses. Santiago sofre um desmaio durante a cerimônia realizada em sua homenagem. Túlio guia Renato/Christian em seu primeiro dia de trabalho na rede Redentor. Ravi promete a Joy ajudar a família da mulher. Elenice conhece Alípio durante uma viagem para Nova York com Teodoro. Renato/Christian se nega a emprestar dinheiro para Ravi ajudar a família de Joy. Ravi pede demissão. Chega a hora de Bárbara dar à luz, e Mercedes pede a Ravi para levá-la ao hospital. Joy também entra em trabalho de parto, e é socorrida por Renato/Christian. Bárbara perde o bebê. Ravi fica sabendo que seu filho nasceu e vai até o hospital, onde encontra Renato/Christian. Ravi conta a Renato/Christian que o filho do amigo não resistiu. Ravi e Renato/Christian observam Francisco no berçário.