Réveillon Viva Vida anuncia virada de lote nesta quinta-feira (11)

O Réveillon Viva Vida, evento que acontece no dia 31 de dezembro, no Clube Espanhol, tem virada de lote, nesta quinta-feira (11). A festa terá como atrações Alexandre Peixe, Faustão e Batifun. Além disso, pela criançada, contará com o Espaço Kids, assinado por Tio Paulinho. Os ingressos estão à venda na loja da Diva, no Piso L1 do Salvador Shopping, com possibilidade de comprar a mesa para seis pessoas com local marcado, ou ingresso avulso, utilizando mesas rotativas no salão nobre, onde será servido o buffet. O Réveillon Viva Vida 2022 é uma realização da Diva Entretenimento e WeGo.

Réveillon Viva Vida 2022

Clube Espanhol, 31/12/2022, a partir das 21 horas

VALORES ATÉ QUINTA – 11/11:

Ingresso KIDS: R$ 170,00 (em dinheiro na loja da DIVA) ou R$ 190 (em pix ou cartão na loja da DIVA) ou R$ 210,00 (no Sympla) – para crianças de até 11 anos completos no dia do evento

Ingresso TEEN: R$ 270 (em dinheiro na loja da DIVA) ou R$ 330 (em pix ou cartão na loja da DIVA) ou R$ 380 (no Sympla) – para menores entre 12 e 17 anos completos no dia do evento

Ingresso ADULTO: R$ 500 (em dinheiro na loja da DIVA) ou R$ 599 (em pix ou cartão na loja da DIVA) ou R$ 660 (no Sympla) – sem mesa reservada, com assentos rotativos no salão do buffet

MESA PARA 6 PESSOAS: R$ 3.300 (em dinheiro na loja da DIVA) ou R$ 3.900 (em pix ou cartão na loja da DIVA) ou R$ 4.350 (no APP Billeto)

Vendas: Loja Diva – Salvador Shopping Piso L1 ou Site Sympla ou APP Billeto (para mesas)