Rico compara Dayane com Karol Conká e depois se desculpa com cantora: ‘É uma ofensa’

O peão, que é inimigo declarado da modelo, iniciou uma comparação de Dayane com a cantora e logo depois pediu desculpas para a ex-BBB, por categorizar a comparação como uma ofensa para ela.

“Karol Conká, não, desculpa que é uma ofensa pra você comparar você com essa menina. Karol Conká desculpa comparar você com ela”, disse o peão com deboche. “É pesado comparar a Karol Conká com ela, é pesado”, continuou Rico.

Logo após a provocação, Dayane começou a cantar dizendo que ninguém iria estragar a sua energia. Rapidamente Rico rebateu e pediu para o público eliminar a participante do reality rural. “Cobra caninana, tirem a cobra caninana Brasil”, finalizou.

Veja o vídeo: