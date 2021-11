Ricofobia? Socialite Lydia Sayeg diz sofrer preconceito por ser rica: ‘Sinto demais’

Famosa por ter participado de um temporada do reality “Mulheres Ricas”, da Band, Lydia Leão Sayeg abriu o jogo e disse sofrer preconceito por ser rica em entrevista ao iG Gente.

“Infelizmente na era PT criaram-se vários preconceitos que antes a gente nem sabia. Tinha coisas que falávamos e nem se atentávamos que eram preconceito. Sim, eu sinto [preconceito por ser rica] até hoje, sinto demais e sinto muito. O rico é o grande e único gerador de riquezas e empregos, é o que mantém as empresas abertas”, disse ao site.

“O que aconteceu é que o funcionário, o vendedor, todos no geral foram ficando com tanto ódio do rico, deixando o rico com vergonha de gastar, com medo até do [gestor] financeiro dele falar: ‘Nossa, mas a senhora vai gastar isso? Vai comprar aquilo?’. Nisso, o rico foi ficando recluso, foi deixando de gastar, o que aconteceu? Crise econômica. Parabéns aos gênios por esse distanciamento do rico com quem vende”, revelou.

Apesar disso, ela garante que é uma pessoa “pé no chão” na hora dos gastos. “Sou comedida, não sou [gastadora]. Eu sempre penso que tenho muita gente para pagar. Eu gero bastante emprego, sou muito de: ‘Isso eu vou comprar hoje, isso eu não posso’. Imagina [gastar sem limite]? Não é real, senão o rico não teria. Meu celular mesmo tem dois anos, eu tenho bolsa que tem 10 anos, casaco com 30 anos. Não tenho a menor vergonha disso”, conclui.