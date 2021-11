Rival do São Paulo na Copa do Brasil perde técnico há pouco menos de dois meses para o inicio do Piauiense 2022 – Futebol Interior

Teresina, PI, 23 (AFI) – Ativo no mercado e se reforçando para o Campeonato Piauiense de 2022, o 4 de Julho sofreu uma grande baixa nesta terça-feira (23). Isso porque, o técnico Fernando Tonet, que já tinha sido confirmado para a próxima temporada, mudou de ideia e está de saída do clube. O comandante disse que quer voltar a ficar mais perto de sua família, que mora no sul do país.

“Parto, por opção pessoal, para um novo projeto que em breve anunciarei aqui. Posso adiantar, que estou de volta ao Sul do Brasil, onde comecei minha carreira e tenho minha família e origens. Até breve”, disse Tonet, em nota, revelando que irá comandar outro clube em breve.

Porém, por enquanto, ainda não se sabe qual será o destino do treinador. Tonet já estava há frente do planejamento do 4 de Julho para a próxima temporada, que agora terá que se mexer no mercado para contratar um novo técnico, já que o estadual irá começar em 15 de janeiro. De qualquer forma, ele agradeceu por esse tempo na equipe de Piripiri.

“Olá, gostaria de agradecer todo o apoio da diretoria, profissionais do futebol, atletas e torcedores do 4 de Julho. Foi um período excelente, de resultados expressivos e de muito empenho. Tivemos uma vitória histórica diante do São Paulo na Copa do Brasil, fizemos uma grande campanha na Série D, que, por muito pouco não conduziu o clube ao premiado acesso à Série C. Agradeço ainda à imprensa piauiense sempre divulgando as informações, trazendo questões e proporcionando o debate sadio, além da valorização do futebol do estado que cresce cada vez mais. É questão de tempo que um clube piauiense retorne à elite nacional”, completou na nota oficial.