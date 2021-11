River Plate campeão, Série B, Liga Europa e muito mais. Os RESULTADOS da QUINTA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – A quinta-feira foi de título do River Plate no Campeonato Argentino e que teve cobertura em TEMPO REAL do PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR. O dia ainda teve despedida de Cruzeiro e Náutico na Série B, Liga Europa, Futebol Feminino e Futebol de Base.

CONFIRA OS RESULTADOS DA QUINTA-FEIRA (25):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

Santos 2 x 0 Fortaleza

Ceará 2 x 1 Corinthians

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Cruzeiro 0 x 0 Náutico

TORNEIO INTERNACIONAL FEMININO

Brasil 6 x 1 Índia

Chile 1 x 0 Venezuela

COPA DO NORDESTE – SUB-20

Santa Cruz 1 x 0 Náutico

COPA FARES LOPES – CEARÁ

Caucaia 3 x 1 Atlético Cearense

Icasa 2 x 2 Barbalha

*Caucaia e Barbalha classificados para a final

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-20

Palmeiras 1 x 1 São Caetano

Osasco Audax 2 x 0 Oeste

Marília 1 x 2 Guarani

Mirassol 2 x 1 Capivariano

Corinthians 4 x 1 São Bernardo

Ponte Preta 1 x 3 Santos

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO – SUB-17

Ferroviária 5 x 0 Centro Olímpico

LIGA EUROPA

Olympiacos 1 x 0 Fenerbahçe

Eintracht Frankfurt 2 x 2 Royal Antwerp

Rangers 2 x 0 Sparta Praga

Brendby 1 x 3 Lyon

PSV 2 x 0 Sturm Graz

Monaco 2 x 1 Real Sociedad

Leicester City 3 x 1 Legia

Lokomotiv Moscou 0 x 3 Lazio

Galatasaray 4 x 2 Olympique de Marselha

Estrela Vermelha 1 x 0 Ludogorets Razgrad

Midtjylland 3 x 2 Braga

Bétis 2 x 0 Ferencvárosi

Bayer Leverkusen 3 x 2 Celtic

Rapid Viena 0 x 2 West Ham

Dínamo Zagreb 1 x 1 Genk

CAMPEONATO ARGENTINO

River Plate 4 x 0 Racing

Arsenal de Sarandí 0 x 1 Unión

Lanús 3 x 3 Platense

Colón 1 x 4 Rosario Central