Roberta Miranda revela porque não fala sobre sua sexualidade: ‘Pacto no leito de morte’

Roberta Miranda abriu o jogo sobre suas motivações para não falar sobre sua sexualidade. Em entrevista ao jornal Extra, ela contou que busca reservar sua vida pessoal por causa de um pacto que fez com a mãe.

“Lido de uma forma tranquila, hoje, depois de 25 anos de análise. Minha vida, desde que comecei com o sucesso, sempre foi preservada. Digamos que eu tenha um pacto com minha mãe no leito de morte de que minha vida pessoal seria reservada. Prefiro ser um ponto de interrogação a ser um ponto final”, disse.

A sertaneja também falou sobre a morte de Marília Mendonça. Na última sexta-feira (5) ela precisou ser hospitalizada ao saber da notícia. “Sou uma pessoa que nem eu entendo. Poderia expressar toda hora o que sinto, mas não é assim. Mas, perceba, meu corpo não aguentou o choque de perdê-la. Nem eu sabia que ia sofrer tanto”, revelou.