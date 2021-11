Robinson Castro é reeleito presidente do Ceará – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 17 (AFI) – O atual presidente do Ceará Sporting Club, Robinson Castro, foi reeleito presidente do alvinegro na noite desta terça-feira. No pleito a chapa de Castro “Fechado com o Vozão”, que tem ainda Humberto Aragão e Carlos Moraes conquistou 215 votos. A chapa da oposição “Priorizando o nosso amor, futebol” liderada por Paulo Roberto Vasconcelos e Geovanni Correia Pessoa e Francisco Rogerio Filho, teve dez votos. A chapa vai aguardar ainda uma confirmação judicial e confirmada, assumir o clube de 2022 a 2024.

Segundo o clube, ainda se espera uma definição judicial para oficializar a vitória do atual presidente. Segundo a imprensa cearense (Jornal Diário do Nordeste), nesta terça-feira (16), antes do início do pleito,, a juíza Mirian Porto Mota Randal Pompeu, da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, suspendeu, em caráter liminar, o pleito eleitoral. A chapa de oposição alega que a atual diretoria executiva do Ceará não poderia se candidatar à presidência, tendo em vista que se reelegeu em 2018.

METAS PARA O TRIÊNIO

Em caso de confirmação judicial da vitória, Robinson Castro e diretoria já definiram as metas para o futuro no clube. Entre elas colocar o Ceará entre os dez melhores clubes do Campeonato Brasileiro já a partir de 2022 E ainda continuar o processo de melhorias estruturais no CT Carlos de Alencar Pinto (CAP) e na Cidade Vozão, onde pretende colocar grama sintética e ainda continuar dando apoio total às categorias de base e demais esportes do clube.

Castro assumiu o Vozão em 20015 e desde então levou o clube para a Série A do Brasileiro mantendo na elite nacional a agremiação de Porangabucu por cinco anos seguidos; faturou nesse período o bi Cearense e Copa do Nordeste, e em 2020 com a 11ª posição no nacional jogou a Copa Sul Americana. Sem contar as melhorias na sede alvinegra e na Cidade do Vozão, em Itaitinga, na grande Fortaleza.