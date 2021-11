Rodolffo revela conversa em grupo de ex-BBBs sobre seu nude: ‘Cachorrada’

Rodolffo, da dupla com Israel, expôs aos seguidores uma conversa do grupo do WhatsApp com os ex-participantes do BBB 21. O cantor compartilhou uma sequência de prints em que ele e Gil do Vigor conversam sobre seu nude vazado, ainda quando estavam no reality show.

“Gente do céu, olha a cachorrada que estão arrumando comigo no grupo do BBB aqui”, brincou o artista antes de mostrar os detalhes do bate-papo. A conversa se iniciou com Gilberto dizendo que encontrou a foto íntima no celular que utilizada quando estava no Brasil. “Vazou e estou analisando friamente os detalhes da informação. Eu amo, eu disse que ia achar”, disparou o pernambucano.



Foto: Reprodução

Segundo o sertanejo, aquela foto não pode ser “levada em consideração”. “Gil do Vigor, deixa eu te contar um negócio aqui, é sério. Aquele ‘trem’ lá não pode considerar ele porque eu não tava no meu melhor momento, sabe? E não foi nem a intenção daquele retrato lá, não sei nem porque aquilo vazou”, declarou.

Kerline, primeira eliminada da edição, também entrou no papo. Ela afirmou que não viu o nude, mas que a foto foi elogiada por amigos. “”Como é, amiga, tu achou o quê? Achou boa? Tão falando aqui que tá ok”, afirmou a ex-sister em um áudio que também interage com pessoas no mesmo local que ela.