Rui Costa e Bruno Reis lamentam morte de Marília Mendonça

O governador da Bahia, Rui Costa, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentaram a morte da cantora Marília Mendonça nesta sexta-feira (5). A artista morreu em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais.

“Que Deus conforte a família e os amigos de Marília Mendonça e das outras quatro vítimas dessa tragédia. Perdemos uma das vozes mais marcantes do Brasil, mas essa perda repentina, com certeza, não apagará o legado dessa jovem artista tão querida e talentosa”, escreveu Bruno no Twitter.