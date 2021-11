Rui Costa sobre o carnaval: ‘Quem fizer atividade de rua, não terá participação da PM’

A polêmica envolvendo a indefinição do carnaval de Salvador de 2022 continua. E durante uma coletiva realizada em Camaçari nesta quinta-feira (18), o governador Rui Costa voltou a falar sobre o assunto. Na ocasião, ele criticou as pressões que vem sofrendo, ressaltou a importância do cuidado com a saúde e lembrou que a atual situação da pandemia de covid-19 ainda exige cautela.