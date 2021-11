Sábado tem campeão brasileiro e show do Guarani. Veja TODOS os RESULTADOS do dia! – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – O sábado foi movimentado de manhã até o fim da noite no Placar do Futebol Interior, o melhor placar ao vivo da internet. O dia teve de tudo, até campeão. A Aparecidense faturou o título da Série D do Brasileiro.

Com uma atuação perfeita, o Guarani goleou o Avaí em confronto direto, entrou no G4 e só depende de si para subir. O caminho inverso deve fazer o Grêmio, que perdeu mais uma e está cada vez mais perto do rebaixamento para a Série B.

No futebol europeu, duas seleções confirmaram presença na Copa do Mundo de 2022. França e Bélgica se juntaram a Alemanha, Dinamarca, Brasil e Qatar.

CONFIRA ABAIXO TODOS OS RESULTADOS DESTE SÁBADO

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A – 32ª RODADA

Atlético-GO 0 x 0 Santos

América-MG 3 x 1 Grêmio

Internacional 2 x 1 Athletico-PR

Red Bull Bragantino 3 x 0 Fortaleza

Corinthians 3 x 2 Cuiabá-MT

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 36ª RODADA

Guarani 4 x 0 Avaí

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C – 1º JOGO DA FINAL

Tombense 1 x 1 Ituano

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D – 2º JOGO DA FINAL

Aparecidense 1 x 1 Campinense – Aparecidense campeã

ELIMINATÓRIAS EUROPEIA – 9ª RODADA

Bósnia 1 x 3 Finlândia

Noruega 0 x 0 Letônia

Turquia 6 x 0 Gibraltar

França 8 x 0 Cazaquistão

Bélgica 3 x 1 Estônia

País de Gales 5 x 1 Belarus

Montenegro 2 x 2 Holanda

CAMPEONATO PAULISTA SUB-15 – 3ª RODADA

Nacional 2 x 0 Comercial

São Caetano 0 x 0 Red Bull Bragantino

Ferroviária 3 x 2 Palmeiras

Independente 3 x 0 Brasilis

Santos 8 x 0 Batatais

Novorizontino 1 x 1 Ponte Preta

SKA Brasil 1 x 0 Corinthians

Inter de Bebedouro 1 x 1 São Paulo

CAMPEONATO PAULISTA SUB-17 – 3ª RODADA

Flamengo 0 x 0 Brasilis

União Barbarense 1 x 0 Comercial

Comercial Tietê 0 x 1 Ponte Preta

Desportivo Brasil 1 x 1 Corinthians

Ibrachina 0 x 0 ECUS

Ferroviária 0 x 1 Palmeiras

Santos 1 x 3 Red Bull Bragantino

CAMPEONATO PAULISTA SUB-17 FEMININO – 3ª RODADA

Brothers FC 0 x 0 Red Bull Bragantino

COPA DO NORDESTE SUB-20 – 1ª RODADA

Confiança-PB 1 x 1 Santa Cruz-PE

CAMPEONATO MINEIRO – 2ª DIVISÃO

Poços de Caldas 2 x 1 Atlético Três Corações

Uberaba 2 x 0 Santarritense

Inter de Minas 1 x 0 Araguari

Contagem 1 x 2 América de Teófilo Otoni

Boston City 4 x 0 Betis

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE C

Blumenau 3 x 0 Jaraguá