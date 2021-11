Saiba como receber isenção do IPVA 2022

Proprietários de veículos já começam a se preocupar com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2022. É possível receber isenção

Atenção, brasileiros. Os proprietários de veículos já começam a se preocupar com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2022. Por conta disso, já existem os questionamentos no que diz respeito a isenção do valor do tributo. É possível?

Inicialmente, é importante lembrar que os automóveis, tanto os novos quanto os seminovos, estão sendo valorizados recebendo um acréscimo em seu valor.



O cálculo do IPVA é realizado conforme o preço do carro no mercado automobilístico mais a taxa cobrada pelo Departamento Estadual de Transito (DETRAN). Essas taxas podem variar entre 1% e 4% sobre o valor do veículo.

No entanto, em alguns estados brasileiros existem regras que permitem a isenção de IPVA, segundo o ano de fabricação do automóvel. Desta forma, enquanto alguns condutores terão que desembolsar um valor maior no IPVA, outros ficarão isentos do tributo.



Isenção do IPVA

O Detran determina a isenção do IPVA para carros com 10 ou 20 anos de fabricação. Veja a seguir a relação de cada estado:

Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná: Isenção de IPVA em 2022 para veículos com 20 anos ou mais, ou fabricação antes de 2002.

Amapá e Rio Grande do Norte: Isenção de IPVA em 2022 para veículos com 10 anos ou mais, ou fabricação antes de 2010.

Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins: Isenção de IPVA em 2022 para veículos com 15 anos ou mais, ou fabricados antes de 2007.

Mato Grosso: Isenção de IPVA em 2022 para veículos com 18 anos ou mais, ou fabricação antes de 2004.

Minas Gerais: Somente carros com placa preta são isentos do imposto.

Pernambuco e Santa Catarina: Isenção de IPVA em 2022 para veículos com 30 anos ou mais, ou fabricação antes de 1992.

Roraima: Veículos agrícolas, motos de até 160 cilindradas, táxis, veículos de PcD e ambulâncias são isentos do tributo.

Vale ressaltar que algumas doenças também podem ser motivo de isenção do IPVA. Entretanto, nesses casos o veículo deve estar adaptado conforme o comorbidade do proprietário, caso seja regra obrigatória. Confira quais são as doenças:

Alguns tipos de câncer;

Amputações;

Artrite Reumatóide;

Artrodese;

Artrose;

Autismo;

AVC;

AVE (Acidente Vascular Encefálico);

Deficiência Mental;

Deficiência Visual;

Doenças Degenerativas;

Doenças Neurológicas;

Encurtamento de membros e más formações;

Esclerose Múltipla;

Escoliose Acentuada;

LER (Lesão por esforço repetitivo);

Lesões com sequelas físicas;

Linfomas;

Manguito rotador;

Mastectomia (retirada de mama);

Nanismo (baixa estatura);

Neuropatias diabéticas;

Paralisia Cerebral;

Paraplegia;

Parkinson;

Poliomielite;

Problemas na coluna;

Próteses internas e externas, exemplo: joelho, quadril, coluna, etc;

Quadrantectomia (Relacionada a câncer de mama);

Renal Crônico com uso de (fístula);

Síndrome do Túnel do Carpo;

Talidomida;

Tendinite Crônica;

Tetraparesia;