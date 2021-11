Saiba mais sobre o São Paulo FC

Sendo o futebol o esporte nacional do Brasil, não há como negar que existem vários jogadores brasileiros e equipes de destaque que estão competindo local e internacionalmente. Um dos times populares pelo qual os espectadores estão ansiosos é o São Paulo FC.

O São Paulo Futebol Clube, comumente conhecido como São Paulo, é um clube de futebol profissional fundado em 1930. Eles normalmente participam do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista é um campeonato de futebol profissional de da primeira divisão no estado de São Paulo, enquanto o Campeonato Brasileiro é um campeonato de primeira divisão do campeonato brasileiro de futebol.

Além de ser um dos times de futebol de maior sucesso do Brasil, o São Paulo está entre os três clubes que nunca foram para rebaixamento da Série A. Os outros dois times são o Santos FC e o Flamengo FC.

Desde a sua fundação, o São Paulo conquistou 22 títulos estaduais, 6 títulos do Brasileirão, 2 títulos da Copa Intercontinental e muitos outros. O time também é membro inaugural do Clube dos 13, organização responsável por representar os interesses dos clubes mais poderosos do Brasil.

Com a popularidade do time, se tornou o terceiro clube com mais torcedores do Brasil chegando a mais de 16 milhões. O São Paulo também é reconhecido como o segundo time de futebol mais poderoso economicamente do Brasil.

Período difícil

São Paulo viveu um período difícil em 2010. A equipe perdeu na Copa Libertadores 2010, o que causou a partida de Ricardo Gomes, que deixou de ser o técnico do clube. O time chegou em 9º lugar, porém, pela primeira vez desde 2003, isso não foi suficiente para conseguir a classificação para a competição internacional.

No ano seguinte, o clube assinou com Rivaldo e Luis Fabiano com a esperança de trazer de volta as lendárias vitórias do time. O São Paulo também teve uma temporada decepcionante em 2011, terminando em 6º lugar no Campeonato Paulista, sem conseguir a classificação para a Libertadores.

Mesmo com os resultados decepcionantes, a equipe ainda provou que ainda tem o que é preciso para dominar o campo. O São Paulo venceu a Copa Sul-Americana em 2012 e finalmente conseguiu se classificar para a Libertadores da próxima temporada.

Jogadores notáveis do time

Com a longa história do time, não há dúvida de que existem vários jogadores notáveis que conseguiram atrair a atenção dos holofotes. Alguns desses jogadores são:

Jonathan Calleri

Calleri é um atacante argentino que joga para o São Paulo e foi emprestado pelo Deportivo Maldonado. O atacante começou sua carreira no All Boys e teve a oportunidade de jogar pelo Boca Juniors. Entretanto, ele jogou apenas uma temporada antes de entrar para o Deportivo Maldonado. Calleri também jogou com o West Ham United, UD Las Palmas e RCD Espanyol de Barcelona.

Emiliano Rigoni

Rigoni é um lateral-direito argentino que marcou seu primeiro hat-trick em 2017, o que levou o time a uma vitória por 3-1 no grupo da Liga Europa contra o Rosenborg BK. Meses mais tarde, Rigoni confirmou que se juntaria ao Atalanta B.C para a temporada 2018/19. O lateral-direito também fez sua estreia na seleção argentina de futebol em 2017 e conseguiu se classificar para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 contra o Peru.

Luciano da Rocha Neves

Também conhecido como Luciano, ele é um atacante brasileiro que fez sua estreia na Série A em 2012 marcando 3 gols contra 1 do Internacional. Após jogar com times como Avaí, Corinthians, Panathinaikos e Grêmio, Luciano assinou um contrato com o São Paulo até dezembro de 2022. Com suas habilidades excepcionais, ele também representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2015 no Canadá. Foi também quando ele foi considerado o melhor goleador, marcando cinco gols em apenas quatro partidas.

Com as habilidades excepcionais desses jogadores, não há dúvida de que o São Paulo subirá novamente ao topo e compensará todas as derrotas sofridas previamente.