Saiba o que falta no seu armário antes de aproveitar a Black Friday; consultora dá dicas

Quando nos deparamos com promoções ou preços amigáveis, o primeiro impulso é aproveitar. Isso pode significar fazer ótimos negócios, mas também fazer compras sem sentido. Em um período em que o consumidor é bombardeado por todos os lados com informações de promoções, como acontece na Black Friday, vale pensar se o que deseja é o que realmente é preciso.

Os itens de moda também entram na promoção neste período e a tentação de encher o guarda-roupa de novas peças aumenta. Mas, calma. Antes de ir às compras, lembre-se que essa não é sua última oportunidade de ter novos looks.

“A compra na Black Friday ou em qualquer promoção está atrelada a ansiedade do consumidor de querer aproveitar o desconto como se não houvesse mais nenhuma oportunidade para comprar aquele produto. Por isso, é importante que as pessoas entendam exatamente o que elas querem e precisam antes de comprar”, pondera a consultora de estilo Larissa Lima.

Ou seja, o caminho indicado é: saiba o que você precisa e, caso surja uma promoção, você comprará a peça que falta no seu armário, não mais do mesmo.

“O que acontece é que a maioria das pessoas não sabem reconhecer qual é a peça que está faltando no armário. Então eu sempre falo para minhas clientes que a compra começa quando você está ali observando seu armário e você consegue identificar quais são os fatores que tão faltando ali. Eu falo para elas que é muito importante que anote tudo, porque a gente esquece. Sugiro que faça uma lista de peças que necessita, peças que viu e gostou, porque quando você faz a lista, você já sabe o que precisa e você corre menos risco de comprar algo que não precisa”, indica a consultora.

Quem nunca falou a clássica frase: “não tenho roupa”? A ironia é que, por muitas vezes, essa frase é dita por quem tem um armário repleto de opções. E não, isso não é uma boa coisa. Segundo Larissa, ter um armário completo definitivamente não tem a ver com ter um guarda-roupa cheio de coisa.

“Quanto mais coisa tem no seu armário, mais difícil fica a visualização, tanto no dia a dia para você escolher, quanto na hora de comprar. Quando você tem muita coisa, você não consegue entender o que falta ali e até na hora de aproveitar as promoções”, explica.