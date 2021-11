Saiba o que fazer para garantir uma compra segura durante a Black Friday

Desde que começou a ser praticada no Brasil, a Black Friday atraiu a desconfiança dos consumidores. De acordo com dados das últimas pesquisas realizadas pelo Instituto Reclame AQUI, 48,8% dos respondentes dizem que consideram a data de promoções uma “Black Fraude”. No entanto, apesar desse sentimento, muita gente não resiste a uma promoção aparentemente incrível e acaba comprando por impulso.

Para evitar que os consumidores caiam em golpes ou ciladas, o Reclame AQUI listou dicas do que fazer antes de comprar. De acordo com o Instituto, é preciso pensar e pesquisar antes de realizar a compra. Isso porque quando batemos o olho numa promoção, a vontade é correr para fechar negócio e não perder a oportunidade. Mas você tem certeza de que a loja que está oferecendo o desconto é confiável? Caso tenha visto um post patrocinado em uma rede social ou um anúncio em uma página da internet, por exemplo, é muito importante pesquisar se o site é real ou se ele é aprovado por outros consumidores.

Também é preciso pesquisar. No Reclame AQUI são mais de 450 mil empresas cadastradas no site, então basta buscar pelo nome da loja para ter acesso à sua página em nossa plataforma. Lá você encontra as reclamações que ela recebeu e verifica sua reputação, que é baseada na opinião de outros consumidores. Nessa hora, também é bom pesquisar a empresa no Google.