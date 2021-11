Saiba por que o Dia da Consciência Negra não é feriado em Salvador

Dia 20 de novembro se comemora Dia Nacional de Zumbi – data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares e Dia da Consciência Negra. A data foi instituída através da Lei nº 12.519 de 10 de novembro de 2011 é considerada facultativa, cabendo aos estados e municípios a decisão de instituição ou não de um feriado. Na Bahia, apenas Alagoinhas, Lauro de Freitas, Cruz Das Almas, Camaçari e Serrinha decretaram a data como feriado, assim como mais de mil cidades brasileiras.

Mesmo considerada a capital mais negra do Brasil fora da África, Salvador ficou fora da lista. No passado, as lideranças do movimento negro da capital baiana foram contrárias, no primeiro momento, ao feriado. A justificativa é que poderia retirar a característica da luta política, causar esvaziamento e transformar a data em um dia de farra. “Em 2010, o então presidente, Lula, anunciou que seria um feriado nacional, tornando qualquer ação do município sem efeito, pois a capital baiana estaria incluída”, contou o ex-secretário municipal da Reparação, Ailton Ferreira o que não aconteceu na prática.

Na sequência, com o não esvaziamento e a participação popular, mesmo quando o dia 20 caía aos finais de semana, motivaram a busca pelo decreto do feriado em Salvador. No entanto, a Procuradoria Geral de Salvador revelou que, por lei, não era possível tornar o Dia da Consciência Negra feriado. O motivo foi explicado por Ailton Ferreira: “Por causa da quantidade de feriados… Salvador já chegou no limite, não pode decretar mais nenhum a não ser que substituísse outro feriado, o que é difícil, pois são datas históricas, católicas… Mexer com essas datas simbólicas seria comprar briga com outros setores”, afirmou.

Apesar de não ser feriado, a participação dos soteropolitanos é grande. “[A data] fica parecida com a Lavagem do Bonfim. Não é feriado, mas todo mundo vai pra rua. Já está consolidada no imaginário coletivo, no coração das pessoas, como uma data importante, que as pessoas vão celebrar”, afirma Ferreira.