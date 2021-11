Saiba quem é Marco Cavani, o namorado de Marco Pigossi

Assumido publicamente por Marco Pigossi na última quinta-feira (25), o diretor italiano Marco Cavani já conquistou uma legião de fãs do ator. Em uma rápida pesquisa pelos comentários da publicação dos dois na praia, é possível ver centenas de fãs brasileiros desejando felicitações ao casal. Mas quem é o gringo? O iBahia explica!

Além do nome em comum, os dois compartilham a mesma paixão pelas artes. Marco Cavani nasceu na Itália e trabalha como diretor desde 2002. Alguns de seus maiores projetos são “The View From Up Here”de 2017 e “A Better Half” de 2020. O primeiro projeto conta com a vencedora do Oscar, Melissa Leo.

Atualmente ele mora em Broolyn, na cidade de Nova York e também leciona redação e atuação nos EUA e na Europa. Já Pigossi mora em Los Angeles desde 2020, quando decidiu sair do Brasil.

Apesar de não ter sido divulgado há quanto tempo eles estão namorando, a foto mais antiga de Marco Pigossi no perfil de Cavani tem a data de 7 de novembro de 2020. A imagem que mostra o ator em evidência, foi tirada em Los Angeles durante uma parada LGBTQIA+. “O amor vence”, escreveu o diretor na legenda da publicação.