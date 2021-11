Salário mínimo de 2022 tem novo valor e altera PIS, seguro desemprego e INSS

Salário mínimo de 2022 tem novo valor. Os trabalhadores e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão a sua mensalidade reajustada para R$ 1.200 em 2022. Isso pode acontecer devido a última estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Segundo as informações, a inflação deste ano pode ser encerrada em R$ 9,1%. Ela é a base dos preços praticados no mercado geral brasileiro, que define o valor do salário mínimo, de produtos alimentícios, alugueis, preço de carros e outros itens de consumo.

Anualmente o piso nacional deve ser reajustado conforme o INPC do ano anterior. Isso garante aos 50 milhões de cidadãos assalariados o poder de compra, embora seja bem limitado. Desse montante, cerca de 24 milhões são segurados da Previdência Social.

O INSS, bem como outros órgãos, programas e benefícios, é estritamente ligado ao salário mínimo. Neste sentido, quando é alterado, consequentemente os valores repassados aos públicos atendidos também são corrigidos. Confira o impacto do reajuste do piso nacional em alguns âmbitos.

Impacto do salário mínimo no INSS



Aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-doença e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) costumam ser diretamente impactados com a correção do salário mínimo. Essas pessoas normalmente recebem o benefício básico do INSS, que deve ser igual ao piso nacional em vigência,

Desta forma, no próximo ano esses segurados podem receber R$ 1.200 mensalmente, caso a porcentagem prevista seja efetivada. Além do valor mínimo, o teto da autarquia também deve ser alterado, atualmente é de R$ 6.433,57.

Impacto do salário mínimo no seguro desemprego

Trabalhadores demitidos sem justa causa costumam ser contemplados com o benefício assistencial do seguro desemprego. Ele é pago entre três a cinco parcelas com um valor definido de acordo com os três últimos salários recebidos pelo cidadão dispensado.

Em síntese, o seguro desemprego também é baseado no piso nacional, uma vez que não pode conceder uma quantia inferior. Logo, há grandes chances de o trabalhador receber, no mínimo, R$ 1.200 em 2022.

Impacto do salário mínimo no PIS/PASEP

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício concedido ao trabalhador com carteira assinada todos os anos. Ele é distribuído conforme a data de nascimento ou o Número de Identificação Social (NIS) para funcionários da iniciativa privada e de âmbitos públicos, respectivamente.

O valor do abono é calculado de acordo com o salário mínimo em vigência, sendo ele a quantia limite que pode ser repassada. Para isso, é preciso verificar quantos meses o cidadão trabalhou com carteira assinada no ano-base.

Sendo assim, se o trabalhador tiver prestado serviços no regime CLT durante 12 meses, ele terá o direito de receber o abono em seu valor integral. Logo, no próximo ano ele terá R$ 1.200 em mãos. Confira as proporções:

1 mês: R$ 100;

2 meses: R$ 200;

3 meses: R$ 300;

4 meses: R$ 400;

5 meses: R$ 500;

6 meses: R$ 600;

7 meses: R$ 700;

8 meses: R$ 800;

9 meses: R$ 900;

10 meses: R$ 1.000;

11 meses: R$ 1.100;

12 meses: R$ 1.200.