Salvador aplica 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina contra Covid-19 nesta terça (9)

A Prefeitura de Salvador segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (9), das 8h às 16h, para aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses nos drives e pontos fixos. Além disso, nesse mesmo horário, a vacina estará disponível também através do Vacina em Movimento, com o MedMóvel presente no bairro de Narandiba, ao lado da Base Comunitária de Segurança (BCS) da Polícia Militar. No local será oferecida a 1ª dose para quem tem 18 anos ou mais e a 2ª dose do imunizante CoronaVac para quem está com aprazamento para 10 de novembro.