Salvador sediará discussões sobre inovação e empreendedorismo no ‘Salvador Startup Summit’

A primeira capital do Brasil também vem sendo reconhecida enquanto um forte polo de criatividade e inovação. Trazendo essa discussão a nível estadual, de acordo com a Associação Brasileira das Startups, a Bahia é o primeiro estado nordestino no ranking que reúne maior volume de investimentos em empresas de inovação, com US$ 11,7 milhões. Para ampliar essas discussões, o Centro de Convenções Salvador recebe, nos dias 11 e 12 de dezembro, o Salvador Startup Summit.